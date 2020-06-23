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Aktüel

TİKA'dan Burkina Faso'ya hijyen malzemesi desteği

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:08:09 -
TİKA'dan Burkina Faso'ya hijyen malzemesi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Burkina Faso Sağlık Bakanlığına hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hijyen malzemesinin teslim töreni Burkina Faso Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar ve Burkina Faso Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Lionel Wilfrid Ouedraogo’nun katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Arar, Kovid-19’la mücadelenin çok taraflı bir iş birliği gerektirdiğini, Türkiye’nin bu desteğinin Burkina Faso’daki normalleşmeyi hızlandıracağına inandığını belirtti.

Arar, tüm taraflara ve özellikle bu projenin gerçekleşmesini mümkün kılan TİKA’ya teşekkür etti.

Ouedraogo da Türkiye’nin yardımından dolayı müteşekkir olduklarını ve sağlanan bu desteği, köy ve şehir ayırmadan ülkenin her ucundaki sağlık tesislerine ulaştıracaklarını söyledi.

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