  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA'dan Afganistan Sağlık Bakanlığına tıbbi malzeme desteği
Aktüel

TİKA'dan Afganistan Sağlık Bakanlığına tıbbi malzeme desteği

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:37:42 -
TİKA'dan Afganistan Sağlık Bakanlığına tıbbi malzeme desteği

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisince Afganistan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığına tıbbi malzeme desteği sağlandı.

Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdul Kadir Kadir, tıbbi malzemelerin teslimi için bakanlıkta düzenlenen törendeki konuşmasında, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağlara değinerek, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Kadir, Türkiye'nin Afganistan'ın kalkınmasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal da 2020'nin başlarında Afganistan'ı da etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında TİKA olarak Afganistan Sağlık Bakanlığına ikinci grup yardımlarını teslim ettiklerini söyledi.

TİKA olarak daha önce ilk aşamada tıbbi teçhizat ve ekipman yardımında bulunduklarını aktaran Çal, iki ülke arasındaki ortak bağların daha da gelişmesine katkı sağlamaya, bundan sonraki süreçte de Afganistan halkının ve devletinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih
Medya

Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den ayrılan ve yalanlar üzerinden muhalefetin sesi olan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın son kez ekran karşısına çık..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek
Gündem

Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir televizyon programında ezber bozan açıklamalar yaptı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı