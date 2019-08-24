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TİKA gönüllüleri Çad’da

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:55
TİKA gönüllüleri Çad’da

DAKAR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrenciler, Çad’ın başkenti Encemine’de ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında Çad'a giden çeşit üniversitelerden 16 gönüllü öğrenci, ilk olarak Türkiye Maarif Okulları ile Encemine Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kurumların ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi alan öğrenciler, sonrasında Türkiye Mezunları Derneği (ADATUR), Çadlı Müslüman Gençlik Derneği üyeleri ve Türkiye'de öğrenim gören Çadlı öğrenciler ile tanışma yemeğinde buluştu.

Gönüllüler daha sonra TİKA’nın katkılarıyla kurulan Gavi Köyü Kadınlar Derneği Çömlekçilik Atölyesi’nde köy halkı ve atölye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Öğrencilere çömlek hediye eden atölye çalışanı kadınlar, heyetin şahsında TİKA'ya ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

- 5 günde bir dizi faaliyet

Çad’daki 5 günlük programları süresince öğrencilerin, Fiziksel Engelliler Birliği Hizmet Binası'nın tadilatı, ağaç dikimi, Kundul Tabiat Parkı gezisi, Çad-Türk Dostluk Külliyesi proje sahası ziyareti, artizan el sanatları merkezi ziyaretinin yanı sıra Encemine Üniversitesi ziyareti ve radyo programı gerçekleştirmesi planlanıyor.

Öğrenciler, Çadlı gençlerle futbol müsabakası ve çeşitli STK ziyaretleri dahil çok sayıda kültürel ve sosyal aktiviteye de katılacak.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve STK'ler iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:55
  1. Çad
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  6. TTP

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