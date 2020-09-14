TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 16 safkan Arap koşu tayının satışını gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün yetiştirdiği 16 baş erkek safkan Arap koşu tayı açık artırmayla satılacak.
İhale, 13 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.
Tay başına geçici teminat bedeli 15 bin lira olarak belirlendi.