SON DAKİKA
TİGAD Başkanı Geçgel'den 6 Şubat mesajı
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, “6 Şubat 2023 milletimizin hafızasına kara harflerle kazınan, yüreğimizi dağlayan, tarifsiz acıların tarihi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen o büyük depremde yitip giden on binlerce canımız için bugün yüreğimiz bir kez daha yanıp kor olmuştur. Her bir kaybımız; bir evladımız, bir anne, bir baba, bir kardeş, bir umut, bir yarın demekti. Sadece binalar yıkılmadı; hayaller, yuvalar ve hayatlar da enkaz altında kaldı. Aradan geçen zamana rağmen acımız ilk günkü kadar tazedir. Çünkü bu felaket, sadece bir doğa olayı değil; aynı zamanda ihmallerin, denetimsizliğin, plansızlığın ve sorumluluk eksikliğinin de ağır bir bedeli olmuştur. Bizler biliyoruz ki; depremler değil, ihmal öldürür. Bu nedenle 6 Şubat, yalnızca yas tutacağımız bir gün değil; ders çıkaracağımız, hesap soracağımız ve bir daha aynı acıları yaşamamak için aklı, bilimi ve vicdanı esas alacağımız bir milat olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Geçgel, şu ifadelere yer verdi; “Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği olarak, deprem sürecinde sahada fedakarca görev yapan, milletimizin sesi olan yerel ve ulusal medya mensuplarımızın gösterdiği mücadeleyi de unutmadık. Zor şartlar altında kamuoyunu doğru bilgilendirmek için çalışan basın emekçileri, afet zamanlarında özgür ve güçlü medyanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çünkü basın; sadece haber yapmaz, hafızayı diri tutar, ihmalleri görünür kılar ve toplum adına sorumluları hatırlatır. Bugün bir kez daha haykırıyoruz acıları unutarak değil, yüzleşerek iyileşeceğiz. Kaybettiklerimizi dualarla anıyor, ailelerine sabır diliyoruz. 6 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız.”

 

