Almanya'dan flaş karar! 100 gün için bütün sığınmacılar sınır dışı edilecek
Almanya’dan flaş karar! 100 gün için bütün sığınmacılar sınır dışı edilecek

Almanya'da yükselen aşırı sağın lideri Alice Weidel, ülkeyi adeta kuşatan kontrolsüz göç dalgasına karşı en sert restini çekti. Yıllardır süregelen müsamahakar politikaların Almanya'yı uçurumun eşiğine getirdiğini savunan Weidel, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak kapıları kilitleyeceklerini duyurdu.

Alman halkının vergilerinin göçmenlere peşkeş çekilmesine son vereceklerini ilan eden Weidel, göreve geldiği ilk 100 gün için hazırladığı radikal planı paylaştı.

Sınırların tamamen kapatılacağını ve sığınmacılara ödenen tüm sosyal yardımların bıçak gibi kesileceğini belirten AfD lideri, Almanya tarihinin en kapsamlı sınır dışı etme operasyonu için düğmeye basacaklarını vurguladı.

Ülkeyi suçtan ve huzursuzluktan temizleme sözü veren Weidel, "Almanya artık bir göç ülkesi olmayacak, kendi öz evlatlarının vatanı kalacak" diyerek kararlılığını ortaya koydu.

 

Keşke!

Darısı ülkemize
