Siyaset Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!'
Siyaset

Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!'

Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!'

Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı üyelerine söz vermenin bile ödül olduğunu belirten CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan fena kapak geldi.

İzmir Çeşme Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında, Cumhur İttifakı grubunun kamu yararı ve şeffaflık konusundaki eleştirilerine tepki gösteren CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine, “Size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül” diyerek tepki çekmişti.

ÇEŞME BİR YAĞMURLA AMAZON’A DÖNÜŞTÜ!

İşte o sözleri söyleyen CHP’li Lal Denizli’nin yönettiği Çeşme’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler sularla kaplandı. Rögarların tıkanarak şelaleye dönüştüğü ilçede araçlar, dereye dönen yollarda sürüklendi. Yağmur sularının tahliye edilememesi sonucu cadde ve sokaklar adeta Amazon nehrine dönüştü.

“AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ”

Alt yapı yetersizliği ve beceriksizlik nedeniyle yaşanan su taşkınına sosyal medyadan tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “CHP’nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu dün izledik. Çeşme halkının oyu ile seçilen meclis üyelerini konuşturduğu için takdir bekleyen, lütfettiğini zanneden CHP Belediye Başkanının yönettiği ilçe bu. Söz sizde hanımefendi! Gerçi sizden önce Ziya Paşa’dan bir söz gelsin. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” diyerek taşı gediğine koydu.

