Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Kredi kartı farelerine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'octo' isimli zararlı yazılımla mağdurların kredi kartlarından harcama yaparak maddi menfaat temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada, Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında "octo" isimli zararlı yazılımı kullanan şüphelilerin, bir kısım mağdurların dijital materyallerine erişerek mağdurların kredi kartlarından harcama yaptıkları ve bu sayede maddi menfaat temin ettikleri belirlenmiştir.

MİT Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan araştırmalarda tespit edilen 14 şüpheli hakkında 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'Yasak cihaz veya program bulundurma' suçlarından yürütülen soruşturmada; Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir illerinde 06/02/2026 tarihinde yapılan eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri neticesinde 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının halen devam ettiği, soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."