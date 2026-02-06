  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’dan flaş karar! 100 gün için bütün sığınmacılar sınır dışı edilecek Ahlaksızlar utanmaz reziller! Asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya atılan deprem yalanları Pakistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği... Bakan kurum, Özel’i canlı yayında bombaladı! “Günaydın Özgür Bey, 3 yıldır neredeydiniz?" PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı? Ali Rıza Demircan’ın 6 Şubat depremi yazısı dikkat çekti: “Depremlerdeki can ve mal kaybı rastlantısal değil, programlıdır” Rusya'yı sarsan suikast! Moskova’nın göbeğinde sır gibi olay CHP’li Belediyenin “yol verdiği” işletmeleri Bakanlık yıktı Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Kredi kartı farelerine operasyon
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Kredi kartı farelerine operasyon

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Kredi kartı farelerine operasyon

Octo isimli zararlı yazılımla mağdurların kredi kartlarından harcama yaparak maddi menfaat temin eden 14 dolandırıcıya 5 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'octo' isimli zararlı yazılımla mağdurların kredi kartlarından harcama yaparak maddi menfaat temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada, Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında "octo" isimli zararlı yazılımı kullanan şüphelilerin, bir kısım mağdurların dijital materyallerine erişerek mağdurların kredi kartlarından harcama yaptıkları ve bu sayede maddi menfaat temin ettikleri belirlenmiştir.

MİT Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan araştırmalarda tespit edilen 14 şüpheli hakkında 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'Yasak cihaz veya program bulundurma' suçlarından yürütülen soruşturmada; Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir illerinde 06/02/2026 tarihinde yapılan eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri neticesinde 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının halen devam ettiği, soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23