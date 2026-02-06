  • İSTANBUL
Almanya’dan İran’a nükleer uyarısı: Şiddeti durdurun, programı sonlandırın!

Almanya Başbakanı Merz, Körfez turu kapsamında Abu Dabi’de yaptığı açıklamalarla Tahran yönetimine ve bölgedeki tırmanan gerilime dikkat çekti. Merz, bölge liderlerinin İran kaynaklı tehditler karşısında teyakkuzda olduğunu vurgularken, Trump yönetimiyle eş güdümlü yürütülen diplomatik baskının altını çizdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, bölge liderlerinin İran’a yönelik endişelerinin en üst seviyede olduğunu belirtti. Merz, Tahran rejimini "aklıselime" davet ederek, nükleer program ve halka yönelik şiddetin durdurulması için ABD ile birlikte yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü ifade etti.

Merz, Körfez ülkelerinin liderleri arasında İran'a ilişkin endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu söyledi.

Abu Dabi'de gazetecilere açıklamada bulunan Merz, Körfez bölgesindeki tüm muhataplarının coğrafi yakınlıkları nedeniyle İran'a ilişkin derin endişelerini dile getirdiklerini ifade etti.

Merz, "Riyad, Doha ve bugün burada Abu Dabi'deki görüştüğüm muhataplarım, ABD ile birlikte Tahran rejimini aklıselime davete ve her şeyden önce müzakere masasına geri dönmeye çok çalışıyorlar. Endişe çok çok yüksek." dedi.

Ayrıca Alman Şansölye, "İran'ı kendi halkına yönelik şiddeti durdurmaya, nükleer programını sonlandırmaya ve bölgedeki barış ve istikrar için müzakere masasına geri dönmeye ikna etmek için yoğun diplomatik temaslar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Merz, Körfez ülkelerinin liderlerinin diplomatik müzakereleri kolaylaştırmak ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin barışçıl şekilde çözülmesini sağlamak için ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurguladı.

