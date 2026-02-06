Erdoğan yakından ilgilenmişti: Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili beklenmedik gelişme!
Günlerdir yoğun bakımda tedavisi süren Şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Günlerdir yoğun bakımda tedavisi süren Şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz hafta kalp krizi iddiasıyla hastaneye kaldırılan arabesk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Hakan Taşıyan'ın kardeşi Fikret Taşıyan, abisinin sağlık durumunu anlattı.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; 10 gündür hastanede tedavi altında tutulan Hakan Taşıyan'ın genel sağlık durumunun olumlu yönde seyrettiği bilgisi verildi.
KALPTEN ZİYADE BÖBREKLER...
Hastanede Fikret Taşıyan ile sohbet eden Karaman, Taşıyan'ın kalp ile bir problemi olmadığını aslında böbrekleri ile ilgili bir sorun yaşadığını şu sözlerle aktardı:
"Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik."
ZİYARETÇİ GİRİŞİ YASAKLANDI
Fikret Taşıyan, "Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. " diyerek, abisinin sağlık durumun iyi olduğu ancak önlem amaçlı ziyaretlerin yasaklandığını da açıkladı.
"ONU AYAKTA TUTAN ŞEY DUALARINIZ"
"Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu." diyen Taşıyan,
"ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"
"Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun." sözleriyle bu süreçte abisinin yanında olan herkese teşekkür etti./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23