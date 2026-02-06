  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi haline geldi. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum insanlar; şehir eşkıyalarına adeta kurban ediliyor. Son olarak İstanbul'da bir şehir teröristi haraç almak istediği iş insanının ev ve iş yerini kurşunlayıp utanmadan bir de video çekti.

Olay, Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesinde 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaat şirketi şüpheli kişiler tarafından kurşunlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 1 hafta arayla aynı iş yeri sahibinin Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi'nde bulunan evi 28 Ocak Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında kurşunlandı.

 

'SANA 400 BİN DOLAR CEZA KESTİK'

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin iş yeri sahibine kurşunlama anlarının bulunduğu videoyu attığı ve "Sana 400 bin dolar ceza kestik" diyerek haraç istedikleri öğrenildi. Olayla ilgili yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, 2 kurşunlama olayını gerçekleştiren kişinin E.S.(18) olduğunu belirledi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli E.S. gözaltına alındı. Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turan

Çok büyük ülkeyiz çok vesselam.
