Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi haline geldi. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum insanlar; şehir eşkıyalarına adeta kurban ediliyor. Son olarak İstanbul'da bir şehir teröristi haraç almak istediği iş insanının ev ve iş yerini kurşunlayıp utanmadan bir de video çekti.