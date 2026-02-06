Pakistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Cuma namazı sırasında büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 10 kişi öldü 22 kişi de yaralandı.
Geo News kanalının haberine göre patlama, başkentin Shehzad Town bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama sonucu yaralıların olduğu belirtiliyor.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.