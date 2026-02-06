Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...
Cilt bakımına özen gösterenler bu doğal metotu rahatlıkla uygulayabilir.
Cilt bakımına özen gösterenler bu doğal metotu rahatlıkla uygulayabilir.
Keten tohumunu 15 dakikada suda bekletmek yeterli olurken, düzenli uygulayanlar parlayan cildine bakmaya doyamıyor.
Özellikle kadınlar, canlı ve nemli bir cilt için mesai harcıyor.
Doğal bakım yöntemlerini tercih ederek cilt maskesi uygulayanlar, "cam" gibi bir cilde sahip oluyor. Parlak ve canlı bir cildin sırrı ise bu tohumda saklı.
Keten tohumu, Linum Usitatissimum olarak adlandırılan gıda değerine sahip bir lif ürünüdür.
Doğal bir nem bombası olan keten tohumu, cildi derinlemesine besler ve elastikiyet kazandırır.
Bir yemek kaşığı keten tohumunu suda yaklaşık 15 dakika bekleterek jel kıvamına gelmesini sağlayın.
Elde ettiğiniz jeli temiz cildinize maske gibi uygulayın. 10–15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Düzenli kullanımda cildin ölü derilerden arındığı, daha aydınlık, yumuşak ve bebeksi bir doku kazandığı fark edilecektir. Farklı durumlarda mutlaka bir doktora başvurunuz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23