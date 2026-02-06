  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal medya müptezeli Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi Ara transferin bomba iddiası ortaya atıldı: Ver Kerem Aktürkoğlu'nu al Shomurodov'u! Madencilik alanında dev olacaktı: 'Ben başa geçeceğim' kavgası patlayınca proje yalan oldu Dev olacaktı ama tutmadı... Trabzonspor’da Oğuz Aydın transferi an meselesi! Ürpertici sonuçlar hayatımıza mal olabilir: Kilolar kastan mı yağdan mı gider? Dikkat edelim artık... FBI ajanlarına bile geçit sağlamadı! iPhone'unuz varsa bu ayarı kesinlikle açın Ürpertici savunma projesi: Güvercinlere çip takıp “biyodron” yapacaklar Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve... Neler oluyor: 7 füze 328 İHA ile saldırıya geçildi
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...

Cilt bakımına özen gösterenler bu doğal metotu rahatlıkla uygulayabilir.

#1
Foto - Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...

Keten tohumunu 15 dakikada suda bekletmek yeterli olurken, düzenli uygulayanlar parlayan cildine bakmaya doyamıyor.

#2
Foto - Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...

Özellikle kadınlar, canlı ve nemli bir cilt için mesai harcıyor.

#3
Foto - Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...

Doğal bakım yöntemlerini tercih ederek cilt maskesi uygulayanlar, "cam" gibi bir cilde sahip oluyor. Parlak ve canlı bir cildin sırrı ise bu tohumda saklı.

#4
Foto - Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...

Keten tohumu, Linum Usitatissimum olarak adlandırılan gıda değerine sahip bir lif ürünüdür.

#5
Foto - Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...

Doğal bir nem bombası olan keten tohumu, cildi derinlemesine besler ve elastikiyet kazandırır.

#6
Foto - Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...

Bir yemek kaşığı keten tohumunu suda yaklaşık 15 dakika bekleterek jel kıvamına gelmesini sağlayın.

#7
Foto - Bir yemek kaşığı sadece... Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin ve...

Elde ettiğiniz jeli temiz cildinize maske gibi uygulayın. 10–15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Düzenli kullanımda cildin ölü derilerden arındığı, daha aydınlık, yumuşak ve bebeksi bir doku kazandığı fark edilecektir. Farklı durumlarda mutlaka bir doktora başvurunuz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

Hatay'da TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşen CHP'li depremzedenin Özgür Özel'e evindeki kapıları şikayet ettiği görüntüler sosyal m..
Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı
Dünya

Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD tarafından vurulmak istemediği için İran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söyledi. ..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz

Türkiye, Nijerya'da 170 kişi hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Gündem

Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi haline geldi. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum ins..
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Her fırsatta "demokrasi" havariliği yapan ancak parti içinde tam bir "tek adam" diktası yürüten CHP, kendi belediye başkanını susturmaya çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23