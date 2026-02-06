  • İSTANBUL
Belgeler ortaya çıktı! Fransız bakandan Epstein'e rezil sorular

Belgeler ortaya çıktı! Fransız bakandan Epstein'e rezil sorular

Dünya genelinde deprem etkisi yapan sapık milyarder Jeffrey Epstein dosyasında sular durulmuyor. ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurulan fuhuş ağının kilit isimlerinden biri olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz haftalarda yayımlanan belgelerde adı tam 600 kez geçen Fransa’nın eski Kültür Bakanı Jack Lang, skandalın odağına yerleşti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın kaynaklara göre Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Ofisinin talimatı üzerine Lang'ın Epstein dosyasıyla ilgili belgeler hakkında sorulara yanıt vermesi için Bakanlığa gelmesi istendi.

 

- Lang'ın ismi, Epstein belgelerinde 600'den fazla kez geçiyor

Eski Fransa Kültür Bakanı Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez yer alıyor.

Belgelere göre Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerirken, Epstein ise eski Fransız Bakan'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç veriyor.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorduğu görülüyor.

Epstein'in Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği bir mesajda, Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde Lang ile yan yana çektirdikleri bir fotoğraf da yer alıyor.

 

Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı Lang, 4 Şubat'ta konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında arkadaşlarının yapacağı bir film için Epstein'den para istediğini belirtmişti.

"Benim tanıdığım Jeffrey çekici, sanat tutkunu bir adamdı." diyen Lang, Epstein'in suç işlemiş olduğunu öğrendiği andan itibaren kendisiyle her türlü iletişime son verdiğini savunmuştu.

Fransa'da farklı partilerden siyasetçiler, Epstein ile daha önce görüştüğü anlaşılan Lang'ın yönettiği IMA'dan istifa etmesini istemişti.

