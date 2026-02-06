  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
69
Yeniakit Publisher
6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Türkiye, 2023 yılının 6 Şubat'ında saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Resmi bilgilere göre asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Depremin ardından devlet, kısa sürede bölgede yeni konutların çalışmalarına başladı ve vatandaşları yalnız bırakmadı.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Deprem bölgelerinde yapılan 455 bin konutla, binlerce vatandaş yeniden daha güvenli evlere kavuştu.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Felaketin 3. yıldönümünde 11 kentte sessiz yürüyüşler düzenlendi.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da yitirilen canlar için 61 saniyelik saygı duruşu yapıldı.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Ardından hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Öte yandan, yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler yakınları için dua edip Kuran-ı Kerim okudu.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer de kızlarının mezarı başındaydı.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan acılı baba, şunları söyledi:

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Kızımı kaybettim, ailemi kaybettim. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara'dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Devlet erkanı da yürüyüşlere katıldı.

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

Foto - 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde 11 ilde sessiz anma

İşte 11 ildeki yürüyüşlerden görüntüler...

