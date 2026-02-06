Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Trabzonspor Kulübünün yayımladığı paylaşımda ise şunlar kaydedildi: "6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa sürükleyen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."