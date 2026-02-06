  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
7
Yeniakit Publisher
Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
AA Giriş Tarihi:

Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma mesajı yayımladı.

#1
Foto - Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin 3. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "Unutmadık. Unutmayacağız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.

#3
Foto - Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor; yakınlarına ve tüm ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."

#4
Foto - Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Galatasaray Kulübünün anma mesajında, "Yüreklerimizin yandığı gecenin üzerinden tam üç yıl geçti… 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Galatasaray camiası olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." denildi.

#5
Foto - Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Trabzonspor Kulübünün yayımladığı paylaşımda ise şunlar kaydedildi: "6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa sürükleyen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

#6
Foto - Spor camiası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Birçok spor kulübü de depremlerde hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayımladı.

