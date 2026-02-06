Ahlaksızlar utanmaz reziller! Asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde ortaya atılan deprem yalanları

Türkiye deprem kayıplarını anıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti.

Acı hala çok taze. Özellikle depremden etkilenen 11 ilimizde.

Bugün de gece saatlerinden itibaren camilerde dualar edildi, mezarlıklar ziyaret edildi, anma törenleri düzenlendi.

İlerleyen saatlerde farklı organizasyonlarla anma faaliyetleri devam edecek.

DEPREM YALANLARI DÜN GİBİ HAFIZALARDA

3 yıllık mücadele ve yeniden ayağa kalkma seferberliğinin sonucunda binlerce konut yükselip onlarca depremzede yeniden hayata tutunurken akıllarda hala o acı günlerde servis edilen yalanlar var.

6 Şubat gecesinden hemen sonra bazı algı ve çıkar odaklarının yalan üretimi ikinci bir mücadele sahası daha açmış oldu.

Kurumlar hem enkazla, açlıkla, soğukla mücadele ederken bir yandan da mücadele azmini kırmaya çalışan bu yalanlarla mücadele etti.

200 YALAN ORTAYA ÇIKARTILDI

Kimi insanı şüpheye düşüren, kimi doğru olma ihtimaline söyleyenin bile inanmayacağı büyük küçük onlarca yalan servis edildi.

Bu yalanlarla başta T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olmak üzere ciddi bir mücadele yürütüldü.

Bu kapsamda DMM'den yapılan açıklamaya göre askerin çalışmalara katılmadığından, iş makinelerinin deprem şehirlerine sokulmadığına kadar tam 200 yalan haber ortaya çıkartıldı.

İşte o gündemi meşgul eden deprem yalanlarından bazıları;

- Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yapılmıyor.

- Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi’ndeki engelli bireyler sokakta kalıyor.

- Sakarya’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

- Malatya’da Kızılay Bölge Kan Merkezi tamamen yıkıldı.

- AFAD, akşam 8.5 şiddetinde deprem beklendiğini açıkladı.

- Samsun’da bir saat içinde 6.3 şiddetinde deprem olacak.

- Adana Havalimanı ikinci bir karara kadar uçuşları kapatıldı.

- Osmaniye’de deprem felaketi yaşanırken MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin yıl dönümünü kutluyor.

- Afet bölgesinde arama kurtarmada TSK devreye girmedi.

- TÜBİTAK depremin meydana geldiği bölgeyle ilgili projeyi reddetti.

- Deprem sonrası Uşak’ta 100 liralık battaniye 250 lira oldu.

- Depremde hasar gören Mersin Şehir Hastanesi boşaltılıyor.

- Deprem sonrası Atatürk Barajı’nda çatlaklar oluştu.

- Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılıyor.

- Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor.

- Milano Başkonsolosluğu, İtalyanların Diyanet Vakfı’na bağış göndermesini istedi.

- Hatay’da yıkılan binaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ödül verdiği Servet Altaş’ın firması Ser-Al İnşaat yaptı.

- İsrail’den gelen yardım ekibi bekletiliyor.

- HDP’li Ağrı Patnos Belediyesi’nin deprem yardım aracına kaymakamlık tarafından el kondu.

- Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor, savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor.

- Darülaceze Başkanlığı, deprem bölgesinden gelen çocuklarla ilgilenecek gönüllü anne ya da abla olabilecek vatandaşlar arıyor.

- Kızılay’ın afet bölgesinde hiç çadırı yok, İlahiyat mezunu Kızılay Başkanı’nın afet/yardım tecrübesi yok.

- Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve araçların gümrük vergisi kaldırılmadı.

- Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’nde deprem sonrası yaşanan olaylarda kadın hükümlü ve tutuklulara tecavüz edildi.

- Gaziantep’te kız öğrenci yurdu yıkıldı ve tek bir kız kurtuldu.

- Depremde nükleer santral patladı.

- Kimliği belirlenemeyen cenazeler resmi verilere dahil edilmiyor.

- Barınma ihtiyacı olan afetzedelerden bilgi kartı isteniyor.

- Elektrik Mühendisleri Odası’nın destek verme talebi AFAD tarafından reddedildi.

- Fenerbahçe’nin gönderdiği yardım TIR’ı yağmalandı.

- Depremzedeler çıkartılırken başka bir ekip gelip çıkarma işlemini yaptı.

- Gölbaşı çocuk sığınma evine deprem bölgesinden 70 çocuk geldi.

- İtfaiye erinin telefonunu çalan Suriyeli.

- Depremzede çocuğa şiddet uygulandı.

- Depremzedelere destek için AFAD kaydı şart koşulacak.

- Ahbap Platformu’nun çalışmaları engelleniyor.

- Arap ülkelerinden yardım gelmedi.

- Deprem mağdurlarına yardım yapılmadan GBT yapılıyor.

- AFAD’a, kişinin yaşadığına dair ihbar gelmedikçe arama kurtarma çalışması yapılmıyor.

- Antakya’da cenazeler, isim yerine numara verilerek gömülüyor.

- Avusturya Kurtarma ekibi bir çocuğu kurtaracakken Türk ekibi durdurdu.

- 13-14 yaşındaki depremzede çocuklar istismar ediliyor.

- Hatay Barajı patladı.

- K.Maraş’ta depreme ABD’li şirketin açtığı 6 bin metrelik petrol kuyusu sebep oldu.

- Hatay’da çadırlar dağıtılmadı.

- Mersin’e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi.

- Deprem bölgesinde hava araçları kullanılmadı.

- Hatay’da Yapı Denetim Müdürlüğü’nde evraklar yok edilmeye çalışılıyor.

- Türkiye-Suriye sınırındaki bazı duvarlar yıkıldı, çeteler Türkiye’ye giriyor.

- K.Maraş’ta volkanik hareketlilik var.

- Diyanet, Elazığ’daki Harput Külliyesi’ni depremzedelere açmadı.

- Gaziantep’te yağmaya kalkışan Suriyeliler tekne tokat dövüldü.

- AFAD acil gönüllü arıyor.

- Binayı yapan Iraklı müteahhit, merdiveni yapan Japon şirketi.

- Kapılar açıldı, Suriye’den yüz binlerce sığınmacı getiriliyor.

- Afet bölgesinde yakalanan yağmacının kulağı kesildi.

- Yüzlerce afetzede Ankara Esenboğa Havaalanı’nda bekletiliyor.

- Kızılay’ın konteyner üretmeyen fabrikasını torpille gelen kebapçı genel müdür yönetiyor.

- Hasar tespiti öğretmenler ve imamlar yapıyor.

- Afetzedeler çöp konteynerleri arasında yaşıyor.

- Erbil’den Adıyaman’a gelen iş makineleri bekletiliyor, engelleniyor.

- Belediye başkanı gelince kurulan çadırlar, başkan gidince toplandı.

- Yakalanan yağmacı direğe bağlandı.

- Tayvan ekibi tam enkaz altındaki afetzedeye ulaşacakken, uzaklaştırıldı.

- DASK hasar ihbarı için 15 gün içinde başvuru zorunluluğu var.

- Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı depremzedelerin otellere alınmamasını istedi.

- Futbolcu D Souza bir afetzede kız çocuğunu evlatlık edindi.

- Malatya’da hasar tespit çalışmaları iptal edildi.

- Afet bölgesine yem gönderilmiyor.

- Çinli kurtarıcıyı yapay zekâyla Müslüman yaptılar

- İçinde polar kazak olan kutular üzerinde bira reklamı olduğu için geri çevrildi.

- Hatay’da ATM’ler yağmalanıyor.

- Hakkâri Valiliği afet bölgesine yardım götüren aracı engelledi.

- Marmara Denizi’nde su seviyesindeki değişim İstanbul depreminin habercisi.

- Bağışlar vergiden düşecek.

- İspanya ordusu İskenderun’da devriye görevi yapıyor.

- Depremde yıkılan binaların çoğu yeni binaydı.

- Kızılhaç Federasyonu Türkiye’ye yardım yapmadı.

- Toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler cemevine silahlı saldırı düzenledi.

- Afet bölgesinde bir tane Diyanet görevlisi yok.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon lira bağış yaptı.

- Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor.

- Refakatsiz çocuklar cemaatlere veriliyor.

- İstanbul Finans Merkezi 100 afetzedeyi barındıracak kapasitede.

- Hatay’da yabancılara mülk satılıyor.

- Yardım TIR’ları engelleniyor.

- Gaziantep’te imam depremzedeleri camiden çıkardı.

- Asker depremin ardından sokakta yoktu, askere “çık” emri geç verildi.

- Hatay’da salgın hastalık başladı, şehrin boşaltılması gerekiyor.

- Devletin afetzedelere yaptığı 100 liralık yardıma vergi daireleri haciz koyuyor.

- Enkaz altında kalanların bilekleri kesilip takıları çalınıyor.

- Kızılay’ın yardım kolileri açılıp içindekiler Suriyeli derneğin kolilerine yerleştirildi.

- MB tarafından AFAD’a bağış yaptığı için harcamaları Sayıştay denetiminden muaf.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Matematik dinimizce haramdır” dedi.

- Hatay’daki Yapı Denetim Şubesi’ne gelen savcılar izne ayrıldı.

- TOKİ’nin Konya’daki evleri boş duruyor.

- Hatay’daki 6.4 ve 5.8’lik son depremde ayaktaki tüm binalar yıkıldı, çok sayıda ölü var.

- Elbistan Belediye binası hasarlı olduğu için yıkıldı, resmi evraklar enkaz altında.