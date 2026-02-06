  • İSTANBUL
Gündem Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği...
Gündem

Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği...

Casusluk soruşturmasına yönelik iddianamede İBB'deki veri hırsızlığının Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla gerçekleştiğine yer verilirken sanıklardan casus Hüseyin Gün'ün ise 15 Temmuz'da İstanbul'dan Ankara'ya geçtiği ancak uçuş kayıtlarında bu geçişin yer almadığı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan "Siyasal Casusluk" iddianamesinin ayrıntılarına göre, İBB'deki veri hırsızlığı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirildi. İddianamede, İBB verilerinin kopyalanmasının amacının seçim çalışmaları kapsamında yabancı istihbarat servislerine veri sağlamak olduğu savunulurken sanıklardan Hüseyin Gün'ün HTS kayıtlarında cep telefonunun 15 Temmuz 2016 günü saat 06:16'da Atatürk Havalimanı Bakırköy lokasyonunda, saat 08:01'de ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sinyal verdiği, ancak herhangi bir uçuş kaydına rastlanmadığı belirtildi.

FETÖ YÖNETİCİSİ İLE GÖRÜŞME

Gün'ün özel hava aracı ya da kayıt dışı bir seyahat gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilirken aynı gün Ankara'da farklı noktalarda baz verdiği, 16:01'de yeniden Esenboğa'da, 17:10'da ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunduğu, buna dair de uçuş kaydı olmadığı kaydedildi. Güvenlik birimleri, FETÖ'nün TSK'daki aktifliği dikkate alınarak askeri uçak ihtimalini de inceledi.

Ele geçirilen notlarda "Ankara Gitme" ve "Plan Ne" ifadeleri yer aldı. Gün'ün, kırmızı bültenle aranan FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan'la irtibatı ve İngiltere'de görüşmeleri olduğu iddia edildi.

