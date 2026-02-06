6 Şubat’ın simge ismi şehri terk etti ama acısı dinmiyor
Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu. Mezarlığa gelenler arasında depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de yer aldı. Ankara'ya yerleşen ve kızının kabrini ziyaret eden Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil" ifadesini kullandı.