Erzincan'da deprem oldu
Erzincan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan Kemah merkezli depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 14.16’da merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi olan şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, sadece Erzincan merkezinde değil; çevre iller olan Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane’de de hissedilerek paniğe neden oldu.
AFAD: "Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 14.16’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
