Erzincan'da deprem oldu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 14.16’da merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi olan şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, sadece Erzincan merkezinde değil; çevre iller olan Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane’de de hissedilerek paniğe neden oldu.

AFAD: "Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 14.16’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi."