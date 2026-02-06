  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Hac Yolu" bahanesiyle Kudüs Yahudileştiriliyor! Sıcak saatler! ABD, bir gemiyi vurdu Amerika'ya güvenmeyin ülkeyi terk edin Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe bombası Yurt dışı alışverişlerinde vergisiz dönem bitti! 30 euro sınırı tarihe karıştı: Her pakete gümrük vergisi geliyor Akıncı-Güç’ten Solun Kirli Maskesini Düşüren Manifesto: "İslam'a değil, fonlandığınız Batı sömürgeciliğine düşman olun!" Hindistan'dan küresel piyasalara denge mesajı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Temkinli duruş sürecek Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Meğer her türlü pislik varmış Bakan Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!
Gündem Erzincan'da deprem oldu
Gündem

Erzincan'da deprem oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erzincan'da deprem oldu

Erzincan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan Kemah merkezli depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 14.16’da merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi olan şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, sadece Erzincan merkezinde değil; çevre iller olan Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane’de de hissedilerek paniğe neden oldu.

AFAD: "Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 14.16’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

Ceza yağdırdı! Depremin yargı bilançosu belli oldu
Ceza yağdırdı! Depremin yargı bilançosu belli oldu

Gündem

Ceza yağdırdı! Depremin yargı bilançosu belli oldu

Ali Rıza Demircan’ın 6 Şubat depremi yazısı dikkat çekti: "Depremlerdeki can ve mal kaybı rastlantısal değil, programlıdır"
Ali Rıza Demircan’ın 6 Şubat depremi yazısı dikkat çekti: “Depremlerdeki can ve mal kaybı rastlantısal değil, programlıdır”

Gündem

Ali Rıza Demircan’ın 6 Şubat depremi yazısı dikkat çekti: “Depremlerdeki can ve mal kaybı rastlantısal değil, programlıdır”

Ahlaksızlar utanmaz reziller! Asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya atılan deprem yalanları
Ahlaksızlar utanmaz reziller! Asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya atılan deprem yalanları

Gündem

Ahlaksızlar utanmaz reziller! Asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya atılan deprem yalanları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23