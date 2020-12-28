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Gündem Ticari taksi ile içki servisi
Gündem

Ticari taksi ile içki servisi

Eskişehir’de ticari taksi ile içki satan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 02:23:00 -
Ticari taksi ile içki servisi

Alınan bilgiye göre, alkol satışı yaptığı öğrenilen araç Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sakarya-1 Caddesi’nde durduruldu.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından incelenen araç içerisinde yapılan kontrollerde, çeşitli marka ve boyutlarda 9 şişe içki ve bir tekel markete ait pos cihazı bulundu. Ticari araç içerisinde bulunan 1 yolcuya sokağa çıkma yasağına uymama suçundan 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı.

Saat 20.00’den sonra içki satışı yapıldığı için pos cihazı bulunan tekel markete 17 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca, araç içerisinde ele geçirilen alkollü içecekler yasal işlemlerinin devamı için geçici olarak muhafaza altına alındı.

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