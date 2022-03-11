Ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine giden M.K. (37) idaresindeki 07 AEZ 007 plakalı ticari araç, Korkuteli Fethiye yolu Kayabaş Mahallesi'nde havanın kar yağışlı olması ve yolun kaygan olmasından dolayı Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı 58 UD 327 plakalı kar küreme aracı ile çarpıştı.

Kazada, 07 AEZ 007 plakalı araçta bulunan M.K. (37), İ.K. (39) ve A.A. (49) olay yerinde hayatını kaybetti.

M.K., İ.K. ve A.A.'nın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kar küreme aracı sürücüsü A.Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.