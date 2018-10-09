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Ticaretimizi konuşarak büyüttük

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de nüfusun 57’si, mobil mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor.

09 Ekim 2018 Salı 10:53
Ticaretimizi konuşarak büyüttük

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de nüfusun 57’si, mobil mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Son iki yılda yüzde 32 artarak 45 milyon 600 bin kişiye ulaşan mobil mesajlaşma kullanıcıları, yeni nesil pazarlama stratejilerine yön veriyor.

2016 yılında ülke nüfusunun yüzde 43’ü mesajlaşma uygulaması kullanırken, son 2 yılda 11 milyon yeni kullanıcıyla bu oran yüzde 57’ye ulaştı. Türkiye, dünyada 1,5 milyardan fazla kişiye ulaşan WhatsApp’ın, nüfusa oranla en çok kullanıldığı altıncı ülke konumunda. Mobilin yükselişinin sosyal ticarete bir diğer etkisi olan konuşarak ticaret de Türkiye’deki etkinliğini giderek artırıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:53
  1. WhatsApp

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