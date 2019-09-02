Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Mali Müşavirler Odası İşbirliğiyle ticaret sicil işlemleri el kitabı hazırlandı.

DTSO bünyesinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce yürütülen şirket kayıt, değişiklik ve kapatma işlemlerini kolaylaştırmak, mali müşavirler, muhasebeciler ve işletmelere yardımcı olmak amacıyla Ticaret Sicil İşlemleri El Kitabı hazırlandı. Oda web sitesinde de yer verilen el kitabında gerçek kişi, limited şirket, anonim şirket ve kooperatifler tarafından yapılacak tüm sicil işlemleri ve ilgili formlarına yer verildi. El kitabını işletmeler, mali müşavirler ve muhasebeciler rehber olarak kullanabilecek.