Ticaret savaşı 'süt'e kadar indi! Çin'den AB'ye misilleme

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Süt Ürünleri Birliği ve Çin Süt Ürünleri Endüstrisi Birliğinin yerli üreticiler adına yaptığı sübvansiyon soruşturması başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında AB'den ithal taze peynir, lor ve rokfor peyniri gibi bazı süt ürünlerinin inceleneceğinin belirtildiği açıklamada, 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasında AB ülkelerinden ithal edilen ürünlerin incelemeye tabi tutulacağı, 2020 ile 2024 yıllarını kapsayan dönemde yerli endüstride oluşan zararın tespit edileceği aktarıldı.

AB'nin Ortak Tarım Politikası kapsamındaki 20 sübvansiyonun yanı sıra İrlanda, Avusturya, Belçika ve İtalya gibi üye ülkelerin uyguladığı sübvansiyon programlarının da soruşturulacağı kaydedildi.

1 yıl sürmesi planlanan soruşturmanın özel koşullarda 6 ay daha uzatılabileceği öngörülüyor.

AB'nin sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının ardından geldi

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Çin, 17 Haziran'da AB'den ithal domuz eti ve yan ürünlerine damping soruşturması başlatmıştı.

Her iki soruşturmanın da AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının ardından başlatılması dikkati çekti.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda Çin'den ithal edilen elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getirme kararı almıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında incelenen Çinli üreticilerden AB makamlarıyla işbirliği yapan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, işbirliği yapmayan SAIC Motor'a ise yüzde 38,1 ek gümrük tarifesi uygulanacağı bildirilmişti.

Geçici ek vergilerle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için olağan gümrük tarifesi yüzde 31'e kadar çıkarken Komisyonun yeni vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 4 ay süresi bulunuyor.