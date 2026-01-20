Ticaret savaşı altını alevlendirdi!

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin tırmanması, yatırımcıyı yeniden güvenli limanlara yöneltti.Trump’ın ticaret tehditleri ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini patlattı. Altın ve gümüş rekor kırarken, anketler yükselişin henüz bitmediğini gösteriyor.

Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, yatırımcı tercihi bir kez daha değerli metallere kaydı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi tehditleri ve jeopolitik cephede artan risk algısı, altın ve gümüşte tarihi rekorları beraberinde getirdi. Ons altın 4.690 dolar seviyesini aşarken, gümüş 94 doların üzerine çıkarak sert bir yükseliş sergiledi. Piyasa anketleri ve büyük finans kuruluşlarının projeksiyonları, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen değerli metallerde yükseliş eğiliminin korunacağına işaret ediyor.

Trump yönetimi, Grönland’ın satın alınmasına karşı çıkan Fransa, Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama planlarını açıkladı. Yüzde 10’luk vergiler 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek ve Haziran ayında yüzde 25’e yükselecek. Avrupa liderleri, olası yanıtları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde acil bir toplantı düzenleyecek. Görüşmelere yakın kaynaklara göre, üye devletler 93 milyar avro (108 milyar dolar) değerindeki ABD mallarına misilleme gümrük vergisi uygulamayı değerlendiriyor.

GÜMÜŞ OCAKTA HANESİNE %31 ARTIŞ YAZDI

Gümüş fiyatı ay başından bu yana yüzde 31, altın fiyatı yüzde 8,3 yükseldi. Anketler fiyatlarda yükselişin süreceğini işaret ediyor. LBMA’nın 2026 Değerli Metaller Tahmin Anketi, küresel belirsizliklerin etkisiyle değerli metallerde oynak fakat genel olarak yüksek seviyelerin korunacağına işaret ediyor. Ankete göre altının bu yıl 4.950 dolara çıkabileceği belirtiliyor.

UBS, süregelen makroekonomik, politika ve jeopolitik endişelerden kaynaklanan riskten korunma talebiyle birlikte, altının önümüzdeki aylarda ons başına 5.000 ABD dolarına ulaşacağını öngörüyor. BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, Bloomberg’de yaptığı açıklamada, fiyatların 5.000 dolara uzanmasının beklenebileceğini belirtti.

LBMA anketi gümüşün 95.19 dolara çıkabileceğini gösterirken, platin için de “Görünüm, otomotiv sektöründeki dönüşüme bağlı olarak şekilleniyor. Net sıfır hedeflerinin ötelenmesi, içten yanmalı motorların ömrünü uzatırken platin talebine destek sağlıyor. Fiyatlarda 2.600 dolar beklentisi oluşmuş durumda” deniyor.

BOFA 6.000 DOLAR SENARYOSUNU MASAYA KOYDU

Bank of America Baş Yatırım Stratejisti Michael Hartnett’e göre küresel piyasalar, “Yeni Dünya Düzeni = Yeni Küresel Boğa Piyasası” denklemine doğru ilerliyor. Hartnett, ABD Başkanı Trump’ın izlediği politikaların küresel ölçekte mali genişlemeyi teşvik ettiğini, bunun da başta altın ve gümüş olmak üzere reel varlıklarda uzun vadeli bir yükseliş trendini desteklediğini savunuyor. Bu çerçevede altın piyasasında tarihi zirvelerin henüz görülmediği görüşü öne çıkıyor.

EN BÜYÜK RİSK GELİŞEN ÜLKE PARALARININ DEĞERLENMESİ

Bank of America, ABD Merkez Bankası ve Trump yönetiminin 2026’ya kadar toplam 600 milyar dolarlık ek likidite yaratabileceğini, bunun da altın fiyatlarını orta ve uzun vadede yukarı taşıyacağını öngörüyor. Bu çerçevede ons altının 6.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Ancak Hartnett’e göre bu güçlü boğa senaryosunun önündeki en büyük risk Doğu Asya para birimlerinde yaşanabilecek ani değerlenme. Japon yeni, Güney Kore wonu ve Yeni Tayvan dolarının hızlı biçimde değer kazanması, küresel piyasalarda likiditeyi tehdit edebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu para birimlerinin aşırı zayıf olduğu algısını güçlendirirken, olası bir sert toparlanmanın sermaye akımlarını tersine çevirebileceği uyarısı yapılıyor. (Evrim Küçük/Ekonomim)