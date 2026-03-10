  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran'dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran'dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İran’a yönelik saldırıların bir daha tekrarlanmayacağına dair kesin güvence verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Savunmasını durduracak taraf İran değildir" dedi.

Orta Doğu’daki çatışmaların durdurulması için diplomatik kanallar hareketlendi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi; Çin, Rusya ve Fransa başta olmak üzere pek çok bölge ülkesinin ateşkes tesisi için Tahran ile temas kurduğunu açıkladı. Bir televizyon programında konuşan Garibabadi, İran'ın barış için öne sürdüğü kırmızı çizgileri ilk kez bu kadar net bir dille ifade etti.

SAVAŞI BAŞLATAN TARAF BİZ DEĞİLİZ

Garibabadi, mevcut krizde İran'ın saldırgan değil, savunma yapan taraf olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa haklarını kullandıklarını belirten Bakan Yardımcısı, "Savaşı başlatan taraf İran değildir. Bu nedenle saldırıların durdurulması talebi gündeme gelse bile, savunmasını durduracak olan taraf biz olmayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜVENCE OLMADAN ATEŞKES YOK

Ateşkes ihtimaline dair en kritik başlığı "güvence" olarak nitelendiren Garibabadi, saldırgan eylemlerin yeniden tekerrür etmeyeceğinden emin olunması gerektiğini söyledi. Garibabadi, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa, İran’a yönelik eylemlerin tekrarlanmayacağına dair bir güvence verilmelidir. Aksi takdirde, birkaç ay sonra yeniden bir saldırı gerçekleşirse böyle bir ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır" diyerek uluslararası topluma kararlı bir mesaj gönderdi.

1
x

