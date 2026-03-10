  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek
Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek

İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek

İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD’nin büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam serbestlik tanınacağını açıkladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, bazı ülkelerin belirli bir siyasi adım atması durumunda boğazdan geçiş konusunda ayrıcalık tanınabileceği belirtildi.

“BÜYÜKELÇİLER SINIR DIŞI EDİLİRSE SERBEST GEÇİŞ”

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD’nin büyükelçilerini ülkelerinden sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda “tam serbestlik” sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesi İsrail ve ABD büyükelçilerini topraklarından sınır dışı ederse, yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam serbestliğe sahip olacaktır.” denildi.

ENERJİ TİCARETİ İÇİN KRİTİK BOĞAZ

Dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir konumda bulunuyor.

İran’ın bu yöndeki açıklaması, bölgedeki gerilim nedeniyle enerji sevkiyatı ve deniz ticaretine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM YÜKSELİYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından bölgede karşılıklı saldırılar artarken, İran’ın Körfez’deki stratejik geçiş noktalarına ilişkin açıklamaları uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’na ilişkin olası kısıtlamaların küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

