10 Mart 2016: Bekir Topaloğlu'nun vefatı (Kelâm Âlimi)

1936 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Dernekpazarı nahiyesinin Fotgene (Taşçılar) köyünde doğdu. Babası tüccar Hüseyin Efendi, annesi Emine Hanım’dır.



Annesinin babası olan dedesi Muhammed Hanefi Kutluoğlu’nun (Lekur Hoca) yanında Kur’an’ı ezberledi ve dedesinden medrese geleneğine göre Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve mantık okudu. Medrese tahsilini tamamlayıp on yedi yaşında icâzet aldı.







1948’de ilkokuldan mezun oldu. 1952’de İstanbul’a giderek yeni açılan İmam-Hatip Okulu’na kaydoldu ve 1959’da burayı birincilikle bitirdi.



Öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde fahri vaizlik yaptı.



1959-1963 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yükseköğrenimini bitirdi. Öğrenciliği sırasında imam-hatiplik görevi yaptı.







İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Bu arada ilk eseri olan “İslam’da Kadın” kitabını yazdı. 1971 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Kelam öğretmenliğine atandı.



Marmara Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi’nde 1983 yılında doktor unvanını aldı. Aynı yıl yardımcı doçent, 1986 yılında da doçent oldu. 1988 yılında, İslam Felsefesi anabilim dalında, 1993 yılında da Kelam anabilim dalında profesör oldu.







Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde İnceleme Kurulu Başkanlığı, Kelam-Mezhepler Tarihi ilim heyeti başkanlığı ile telif ve redaksiyon görevlerini yürüttü.



10 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da vefat etti.



ESERLERİ:



1. İslâm Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı

2. Nureddin es-Sâbûnî ve el-Bidâye fî Usûli’d-din (biyografi ve ilmi neşir).

3. Mâtüridiyye Akâidi (el-Bidâye’nin Tercümesi).

4. Kelâm İlmi-Giriş.

5. İnsan Kâinat ve Ötesi (A.C.Morrison’dan tercüme).

6. İslâmda Kadın.

7. Dinî sohbetler.

8. İslam Tarihinden Yapraklar.

9. Nesillerin El Kitabı .

10. Arapça Dilbilgisi, I-IV (H. Karaman’la birlikte).

11. Arapça Okuma ve Eski Metinler Kitabı (H. Karaman’la birlikte).

12. Arap Dili ve Edebiyatından Tercümeler (H. Karaman’la birlikte).

13. Arapça -Türkçe Yeni Kamus (H. Karaman’la birlikte).

14. Kelile ve Dimne: Metin-Tercüme (H. Karaman’la birlikte).

15. Cumhuriyet Devrinde Yayınlanan Dinî Eserler Bibliyografyası, (O. Öztürk’le birlikte).

16. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid Tercümesi

17. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid tahkikli neşri (Muhammed Aruçi ile birlikte).