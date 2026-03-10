  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü Ortadoğu'da ameliyat masasını kabul etmiyoruz! Erdoğan'dan İsrail ve İran'a çok sert uyarı Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi Denizli'de korkutan sarsıntı! Buldan ilçesi bir kez daha sallandı Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava ABD ordusunda kayıplar artıyor! İran saldırısında ölen asker sayısı 7'ye yükseldi Trump'tan İran'ın yeni dini lideri hakkında ilk açıklama! İran dünyaya kötü haberi duyurdu Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Dünya İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz"
Dünya

İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın gücü sona erdi” sözlerine sert tepki gösterdi. Naini, savaşın seyrini İran’ın belirleyeceğini ve saldırıların süreceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonu, Naini'nin konuya ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Trump'ın "yalan ve aldatmayla İran'a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını" savunan İranlı Sözcü, "İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek." dedi.

Bölgedeki ABD'ye ait tüm askeri altyapının yok edildiğini öne süren Naini, "İran silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasını ve 'Gerald Ford' uçak gemisini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Naini, "Trump, ABD halkına yalan söyleyerek savaşı başlattı. Ancak şimdi İran'ın cevapları onu şaşkın ve çaresiz bir duruma düşürdü." dedi.

Öte yandan Trump'ın konuşmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes yok ve saldırıların hacmini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunmuş ve savaşın "yakın bir zamanda sona ereceğini" söylemişti.

ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

Trump'tan İran savaşı açıklaması
Trump'tan İran savaşı açıklaması

Dünya

Trump'tan İran savaşı açıklaması

Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme
Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme

Dünya

Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme

Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme
Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme

Dünya

Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23