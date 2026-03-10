Polis magandalara göz açtırmıyor Sopalı taksiciye 201 bin lira ceza ve tutuklama

  • İSTANBUL
Adana'da trafikte çıkan tartışmada eline aldığı sopayla araç sürücüsünün üzerine yürüyen taksiciye 201 bin lira para cezası kesilip aracı 60 gün trafikten men edildi. Saldırgan taksici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da trafikte çıkan tartışmada eline aldığı sopayla araç sürücüsünün üzerine yürüyen taksiciye 201 bin lira para cezası kesilip aracı 60 gün trafikten men edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü, emniyetteki ifadesinde "Aracıma çarpıp kaçtı, hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim" dedi.

Olay, 8 Mart akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracıyla ilerleyen Musa Y. (50), Metin T. (55) yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bunun üzerine taksi sürücüsü Metin T., çarpan aracı takip etmeye başladı.

Bir süre sonra kavşakta bekleyen hafif ticari aracı gören taksici, aracını durdurup eline aldığı tahta sopayla aşağı indi. Musa Y.'nin bulunduğu araca yönelen Metin T., kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bu sırada trafik ışığının yeşile dönmesiyle Musa Y. aracını hareket ettirerek bölgeden uzaklaştı. Metin T. de tekrar taksisine binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar, o sırada yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından Musa Y.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik tespiti sonrası taksiciyi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Metin T.'ye çeşitli ihlallerden toplam 201 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca kullandığı taksi 60 gün süreyle trafikten men edildi. İfadesinde aracına çarpılıp kaçıldığını öne süren Metin T., "Aracıma çarpıp kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

