Tarladan mağazaya güven! ŞOK Marketler 2025’te büyümeyi katladı

ŞOK Marketler 2025 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5 artırarak 279 milyar TL’ye yükseltti. 2025 sonu itibarıyla mağaza sayısını 11 bin 74’e çıkaran ŞOK Marketler’in çalışan sayısı ise 51 bin 212’ye yükseldi. Yaygın mağaza ağı, güçlü tedarik zinciri, erişilebilir fiyat politikası ve verimlilik odaklı operasyonel yapısıyla ŞOK Marketler ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam etti.

Öz markalar büyümede itici güç

ŞOK Marketler, 2025 yılında öz markalı ürün portföyünü geliştirmeyi sürdürdü. Mis, Evin, Lio, Amigo, Mintax ve Piyale gibi güçlü öz markaları kampanyalar ve iletişim çalışmalarıyla desteklenirken yeni ürün lansmanlarıyla raflardaki çeşitlilik arttı. Üretim süreçlerinde “Tarladan Sofraya Doğru Tarım” tedarik modeliyle yerli üreticilere sağlanan destek devam etti.

Gıda güvenliğinde önemli yatırım: Pestisit kontrol süreci

ŞOK Marketler, 2025 yılının son çeyreğinde gıda güvenliği alanında önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Antalya’daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarda, standart pestisit kontrol süreçlerine ek olarak taze meyve ve sebzelerde raf öncesi pestisit analizi uygulaması başlatıldı. İlk etapta domates ile başlayan ve ardından biber, portakal, mandalina ve greyfurtun da dahil edildiği uygulama kapsamında ürünler, “Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”ne uygunluk açısından analiz ediliyor. Mağazalara sadece analizi uygun çıkan ürünler sevk edilerek “Pestisit analizinden geçmiştir” ibaresiyle müşterilere sunuluyor ve müşterilerin aldığı ürünü güvenle tüketmesi sağlanıyor. Bu uygulama ile tarladan mağazaya uzanan tedarik zincirinde izlenebilirlik güçlendirilirken, çiftçilerin doğru tarım uygulamaları konusunda gelişimine de destek olunuyor. Önümüzdeki dönemde analiz sürecinin diğer meyve-sebze kategorilerine yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kampanyalarla hane bütçesine destek

Temel ihtiyaç ürünlerini uygun fiyatlarla sunma hedefiyle faaliyet gösteren ŞOK Marketler, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği farklı kampanya ve indirimlerle müşterilerinin bütçesine katkı sağladı. 2025 yılında Ramazan ayı boyunca ve Kasım ayında düzenlenen “100 Üründe Geçen Yılın Fiyatları” kampanyalarıyla temel gıda ve temizlik ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuldu. 2026 yılı Ramazan ayında da ‘’100 Üründe Geçen Yılın Fiyatları’’ kampanyası tekrar düzenlendi. “Win” sadakat programına özel kampanyalarla da müşterilere ek faydalar sağlandı.

İstihdama güçlü katkı

2025’te yeni mağaza ve dağıtım merkezi açılışlarına devam eden ŞOK Marketler’in çalışan sayısı 51 bin 212’ye ulaşarak istihdama katkı sağlamayı sürdürdü. 2025 yılı sonu itibarıyla kadın çalışan oranı yüzde 61 olan ŞOK Marketler, kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen uygulamalarıyla öne çıktı. Şirket, TOBB tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü” yarışmasında “Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket” ödülüne layık görüldü. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin mağazalarda satışa sunulduğu “ŞOK’ta Ben de Varım” projesi ise gelişerek devam ediyor.

“Stratejik yatırımlarımız ve güçlü operasyonel altyapımızla büyümemizi sürdürdük”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel 2025 yılı sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “2025 yılında, çevik operasyonel yapımız, verimlilik odaklı yaklaşımımız ve stratejik yatırımlarımızın katkısıyla dinamik piyasa koşullarına rağmen iyi bir performans sergiledik ve büyümemizi sürdürdük. Yıl boyunca açtığımız yeni mağazalar ve devreye aldığımız yeni dağıtım merkezleriyle lojistik altyapımızı güçlendirirken istihdama katkı sağlamaya devam ettik. Dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde, Cepte Şok uygulamamızla müşterilerimize hızlı ve pratik bir alışveriş deneyimi sunarken, “Win” sadakat programımızla milyonlarca müşterimizin hane bütçesine doğrudan katkı sağlayarak onlara özel avantajlar sunduk. Gıda güvenliği denetimlerimizi, kurduğumuz yeni pestisit analiz altyapımız ile daha da ileriye taşıdık. Öz markalarımızla yerli üretimi desteklemeyi ve kadın istihdamını artırmayı sürdürülebilir büyüme stratejimizin kritik unsurları olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de uygun fiyat politikamızdan ödün vermeden; operasyonel mükemmeliyet, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde büyümeyi sürdürmeyi ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”