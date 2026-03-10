Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından uluslararası basında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre saldırılar sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun kardeşi Iddo Netanyahu hayatını kaybetti.

Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada ve bazı haber platformlarında geniş yankı uyandırdı.

RESMİ MAKAMLARDAN HENÜZ DOĞRULAMA GELMEDİ

İddialara ilişkin İsrail hükümeti veya resmi kaynaklar tarafından henüz herhangi bir doğrulama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama beklenirken, iddianın doğruluğu konusunda netlik bulunmuyor.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde ortaya atılan bu iddia, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran’ın son günlerde İsrail’e yönelik art arda gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle ülkede birçok şehirde alarm durumuna geçilmişti. Sirenlerin çaldığı birçok bölgede vatandaşlar sığınaklara yönlendirilirken hava savunma sistemleri devreye alınmıştı.