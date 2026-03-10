İran'dan ABD'ye HIMARS resti: "Yok edersek kimse şikayet etmemeli"

Orta Doğu’daki savaşın 10. gününde Washington ve Tahran hattındaki gerilim, sosyal medya üzerinden yapılan karşılıklı tehditlerle yeni bir boyuta taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) İran rejimine karşı "benzersiz derin saldırı kabiliyeti" sağladığını belirterek sistemlerin fotoğrafını paylaştı.

ARAKÇİ: "KOMŞULARIMIZIN TOPRAKLARINI KULLANIYORSUNUZ"

CENTCOM’un bu paylaşımını alıntılayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin bu sistemleri İran’a komşu ülkelerin topraklarına, hatta bir su arıtma tesisinin yakınına yerleştirdiğini ifşa etti. Arakçi, "Halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için komşularımızın topraklarını kullandığınızı kabul ettiğiniz için teşekkürler CENTCOM" diyerek bölge ülkelerine de sitemde bulundu.

"NEREDE OLURSA OLSUN YOK EDERİZ"

Mesajının devamında tehdidin dozunu artıran Arakçi, olası bir misilleme harekatında bu sistemlerin doğrudan hedef alınacağını vurguladı. İranlı Bakan, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" ifadesini kullanarak, ABD'nin konuşlandığı noktaların İran füzelerinin menzilinde olduğunu hatırlattı.