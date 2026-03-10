  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü Ortadoğu'da ameliyat masasını kabul etmiyoruz! Erdoğan'dan İsrail ve İran'a çok sert uyarı Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi Denizli'de korkutan sarsıntı! Buldan ilçesi bir kez daha sallandı Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava ABD ordusunda kayıplar artıyor! İran saldırısında ölen asker sayısı 7'ye yükseldi Trump'tan İran'ın yeni dini lideri hakkında ilk açıklama! İran dünyaya kötü haberi duyurdu Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'dan dünyaya rest! Türkiye yangının dışında kalacak
Dünya İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar
Dünya

İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar

İspanya hükümeti, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesi olayını sert sözlerle kınadı. Madrid yönetimi saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

İspanya hükümeti, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi olayını "şiddetle ve kararlılıkla" kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İran'ın Körfez ülkelerine, özellikle de sivil altyapıya yönelik kabul edilemez saldırılarını ve Türkiye'ye füze fırlatmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadığını yinelemektedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi ihlallerini teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"İspanya hükümeti, Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ortaklarımıza yönelik haksız ve ayrım gözetmeyen saldırıların kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerini sunar." denilen açıklamada, İspanya'nın bu ülkelerle "tam dayanışma" içinde olduğu vurgulandı.

Bölgede gerilimlerin azaltılması ve çözüme kavuşturulmamış anlaşmazlıkların giderilmesi için diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunan İspanya hükümeti, "Şiddet ve askeri çözüm, yalnızca daha büyük bir istikrarsızlık yaratacak ve bu da herkes için barış, güvenlik ve refaha zarar verecektir." açıklamasını yaptı.

NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi
NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi

Dünya

NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi

Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi
Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi

Gündem

Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi

Ankara-Tahran hattında füze diplomasisi! Pezeşkiyan’dan "ortak inceleme" teklifi
Ankara-Tahran hattında füze diplomasisi! Pezeşkiyan’dan "ortak inceleme" teklifi

Gündem

Ankara-Tahran hattında füze diplomasisi! Pezeşkiyan’dan "ortak inceleme" teklifi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23