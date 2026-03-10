Siyonistlerden terör saldırısı! Tahran'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi
İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.
İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.
İsrail ordusunun Tahran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurduğu yazılı açıklamasının ardından Tahran'ın güneybatısındaki İslamşehr, doğusundaki Saad Abad ve batısındaki Şehriyar kentlerinde patlamalar sonucu dumanlar yükseldi.
Özelikle Saad Abad'da meydana gelen patlamaların ardından büyük bir ateş topu oluştu.
Kentte hala uçak sesleri duyulurken İran Hava Savunma Sistemleri'nin aktif olduğu görüldü.
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) açıklamasında "Hava savunma sistemlerimiz Tahran’da bazı seyir füzelerini düşürdü." ifadeleri kullanıldı.