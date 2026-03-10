İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Misillemenin ardından Hayfa dahil İsrail’in kuzeyinde sirenler devreye girerken, halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarı yapıldı.
İsrail ordusunun, İran'dan yeni misilleme saldırısının tespit edildiğini duyurmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'dan yapıldığı tespit edilen misilleme sonrası, Hayfa kenti dahil İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi.