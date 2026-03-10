  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Zehir tacirleri deşifre olmamak için o yöntemi denemişler
IHA Giriş Tarihi:

Zehir tacirleri deşifre olmamak için o yöntemi denemişler

Sakarya’da zehir tacirlerinin deşifre olmamak için uyuşturucuyu aynı evde satıp kullandırdıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#1
Foto - Zehir tacirleri deşifre olmamak için o yöntemi denemişler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldıkları evin deşifre olmaması için sattıkları uyuşturucuyu aynı evde kullandıran şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

#2
Foto - Zehir tacirleri deşifre olmamak için o yöntemi denemişler

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde T.T., Ö.G., M.M. ve T.M. isimli şahısların birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

#3
Foto - Zehir tacirleri deşifre olmamak için o yöntemi denemişler

Kaldıkları evin deşifre olmaması için sattıkları uyuşturucuyu aynı evde kullandıran şüpheliler, polis takibine alındı. İkamete giriş ve çıkış yapan şahısların tespit edilmesinin ardından adrese operasyon düzenlendi.

#4
Foto - Zehir tacirleri deşifre olmamak için o yöntemi denemişler

Operasyonda 11 kişi yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve ikamette yapılan aramalarda 21 parça halinde satışa hazır toplam 19,06 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin 'basit yaralama' suçundan 12 bin 600 TL para cezası ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

#5
Foto - Zehir tacirleri deşifre olmamak için o yöntemi denemişler

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan olmak üzere toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

