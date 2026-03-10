Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel enerji piyasalarını da etkiledi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve bölgedeki petrol tesislerine yönelik saldırılar, petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin durması, enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı.

BRENT PETROL ZİRVEYİ GÖRDÜ

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde sert yükseliş gösterdi. Uluslararası piyasalarda Brent petrol, 114,30 dolar seviyesine kadar çıkarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Gün içinde saat 16.54 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 9,5 artışla 100,80 dolar seviyesinde işlem gördü.

GECE SAATLERİNDE HIZLI GERİLEME

Ancak piyasada yaşanan sert dalgalanma sonrası petrol fiyatları hızlı şekilde geri çekildi. Gece saat 23.45 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bu düşüşle birlikte petrol fiyatlarının gün içindeki zirve seviyesinden yüzde 30’dan fazla değer kaybettiği görüldü.

ENERJİ PİYASALARINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzmanlara göre Orta Doğu’daki askeri gelişmeler petrol fiyatlarında yüksek volatiliteye yol açıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki durum, enerji altyapısına yönelik saldırılar ve bölgedeki çatışmaların seyri, petrol fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek.