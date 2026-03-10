34 yıldır bir yudum su içmeden yaşıyor

79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 yılında Ankara’da kirada oturduğu evde eşiyle birlikte kömür sobasından zehirlendi. Komşusunun, şüphe üzerine camı kırıp kaldırdığı Akbıyık ve eşi hastanede 2 gün komada kaldıktan sonra hayata dönmüş.

Akbıyık, "Komadan çıktıktan sonra bir daha su içemedim. Bir yudum içiyorum hemen tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. Pek çok hastaneye başvurdum ama sorun çözüme kavuşmadı. Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya ve gülmeye hasret kaldım. Artık çay dışında da bir şeyler içmek istiyorum. Kola ve meyve suyunu da asla içemiyorum. Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum” dedi.