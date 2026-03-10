  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Mart 2016: Bekir Topaloğlu'nun vefatı (Kelâm Âlimi) İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz" İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı! İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli" İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek İran'dan ABD'ye HIMARS resti: "Yok edersek kimse şikayet etmemeli" Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Gündem 34 yıldır bir yudum su içmeden yaşıyor
Gündem

34 yıldır bir yudum su içmeden yaşıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
34 yıldır bir yudum su içmeden yaşıyor

Ankara’da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte kömür sobasından zehirlendikten sonra su içememeye başladı. Yıllar içinde birçok hastaneye başvuran Akbıyık, “34 yıldır suya ve gülmeye hasret kaldım” dedi.

79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 yılında Ankara’da kirada oturduğu evde eşiyle birlikte kömür sobasından zehirlendi. Komşusunun, şüphe üzerine camı kırıp kaldırdığı Akbıyık ve eşi hastanede 2 gün komada kaldıktan sonra hayata dönmüş.

Akbıyık, "Komadan çıktıktan sonra bir daha su içemedim. Bir yudum içiyorum hemen tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. Pek çok hastaneye başvurdum ama sorun çözüme kavuşmadı. Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya ve gülmeye hasret kaldım. Artık çay dışında da bir şeyler içmek istiyorum. Kola ve meyve suyunu da asla içemiyorum. Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23