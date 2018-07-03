Ticaret Odası saldırısının nedeni belli oldu!

Osmaniye ValisiÖmer Faruk Coşkun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayın çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapamadıklarını belirterek, "Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasının içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor" diye konuştu.



Öte yandan özel bir hastaneye kaldırılan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'un tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konulan Hasan Ersoy'un cenazesinin ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.