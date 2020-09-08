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Ekonomi Ticaret borsalarında 715 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
Ekonomi

Ticaret borsalarında 715 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:40:08 -
Ticaret borsalarında 715 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Temmuz 2020 döneminde 715 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu aylar arasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 715 bin 142 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 144 bin 625 tonla Sakarya'da gerçekleştirilirken, bu kenti 137 bin 41 ton ile Ordu, 106 bin 399 tonla da Giresun Ticaret Borsası izledi.

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