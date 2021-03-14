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Gündem Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcı firmaya çifte ceza! Badem, fındık ve fıstık siparişi alıp kırık leblebi ve mısır gönderdiler!
Gündem

Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcı firmaya çifte ceza! Badem, fındık ve fıstık siparişi alıp kırık leblebi ve mısır gönderdiler!

İnternetten yapılan alışverişlere ilişkin denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, vatandaşı mağdur eden şirketleri affetmiyor. Son olarak kuruyemiş satışına ilişkin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yapılan bir reklam bakanlığı harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 11:04:00 -
Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcı firmaya çifte ceza! Badem, fındık ve fıstık siparişi alıp kırık leblebi ve mısır gönderdiler!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

İnternetten yapılan alışverişlere ilişkin denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, vatandaşı mağdur eden şirketleri affetmiyor. Son olarak kuruyemiş satışına ilişkin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yapılan bir reklam bakanlığı harekete geçirdi.

 Sıla Group Bilişim Pazarlama Dağıtım Tic. Ltd. Şti. adlı firmanın ilanda “Gaziantep Hacı Sayit Kuruyemişçisi. Gaziantep’ten gelen lezzet. 1 kg Badem + 1 kg Fındık + 1 kg Antep Fıstığı 149,90 TL. Direkt üreticiden tüketiciye aracısız fiyatları kaçırma” şeklinde ifadelerle kuruyemiş sattığı belirlendi. Ayrıca yine firmanın Facebook sayfasında, firma tarafından mağdur edilen çok sayıda tüketicinin yorumlarının yer aldığı da tespit edildi.

Yapılan incelemelerde 149,90 TL karşılığında birer kilo badem, fındık ve Antep fıstığı satışı yapılacağını vaat eden şirketin, sipariş veren tüketicilere kırık leblebi ve mısır kurusu gibi başka kuruyemişlerin gönderildiği, bu nedenle gerçeği yansıtmayan söz konusu reklam ve tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edildi. Bakanlık bunun üzerine ilgili şirkete 114 bin 326 TL idari para cezası kesti. Ayrıca söz konusu reklamlar da durduruldu.


Yeni Akit Gazetesi
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