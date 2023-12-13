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Ekonomi Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanladı! İade masrafını tüketiciler ödemeyecek
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanladı! İade masrafını tüketiciler ödemeyecek

Yeniakit Publisher
2023-12-13 09:36:00 -
Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanladı! İade masrafını tüketiciler ödemeyecek

Ticaret Bakanlığı, "kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine" dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı yazılı açıklama yaparak "Kargo iade masraflarının tüketicilerin ödeyeceği" iddialarını yalanladı.

"Mevcut tüketici mevzuatına kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır. Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 4 Kasım 2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi. E-ticarette cayma hakkını kullanan tüketicilerin yılbaşından sonra kargo iade masraflarını ödeyeceğine ilişkin haberler yanlıştır."

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