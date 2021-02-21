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Ekonomi Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Ticaret Bakanlığı bünyesine geçtiğimiz günlerde kurum tarafından kamuoyuna 115 kişilik daimi işçi alımı ilanı duyuruldu. Söz konusu ilana başvuruları en az lise mezunu adaylar yapmış olup lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu adayların da başvuru yaptığı görülmektedir. Peki, Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 22:57:00 -
Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı için kura çekimi 25 Şubat 2021 saat 11.00 itibari ile başlayacak. Adaylar ise kura çekimini internet adresinden canlı olarak takip edebilecek. Kura çekimi aynı gün tamamlanacak. Peki, 115 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

115 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Genel olarak kura çekim işlemleri sona erdikten sonra kontrol etme ve imza işlemlerinin ardından belgeler tarayıcı vasıtası ile bilgisayar ortamına oradan da resmi sitede yayımlanmaktadır. Bu 115 kişilik alımda sayı fazla olmadığı için 25 Şubat tarihi akşam saat 19.00'dan sonra ya da 26 Şubat tarihinden itibaren sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

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