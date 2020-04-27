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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: “İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19’a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alı

Ticaret Bakanı Pekcan: “İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19’a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla, 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verilecek.

2020-04-27 10:42:17 -
Ticaret Bakanı Pekcan: “İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19’a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alı

Ticaret Bakanı Pekcan: “İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19’a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla, 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verilecek."

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