  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ticaret Bakanı Pekcan Güney Amerika temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin Güney Amerika’daki temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

2020-04-21 23:50:24 -
Ticaret Bakanı Pekcan Güney Amerika temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin Güney Amerika’daki temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.


Ticaret Bakanı Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımızın Güney Amerika’da görevli temsilcileri ile video konferans yöntemiyle görüşerek #Kovid19 ile ilgili son durumu ve bölgeyle olan ticari ilişkilerimizi değerlendirdik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı