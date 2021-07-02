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Ekonomi Ticaret Bakanı açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
Ekonomi

Ticaret Bakanı açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımızı 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 11:56:00 - 2021-07-02 12:13:41
Ticaret Bakanı açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık.

Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına ulaşıldı.

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