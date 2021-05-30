Tıbbi sarf malzemesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ağrı Polikliniği (Algoloji) için 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) Gün İçerisinde gerekli olan sarf malzemeler ve cihaz kurulumları yapılarak işe başlanıp, Sözleşme süresi içerisinde Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdarelerin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri arasında 10 (on) gün içerisinde ilgili sarf deposuna teslim edilecek. Sözleşme süresince peyder pey veya bir defada alım yapılacak.

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