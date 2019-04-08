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Seçim 2019 Sayfası

TİAD'ın yeni başkanı Fatih Varlık oldu

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığına, oyların tümünü alan Fatih Varlık seçildi

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:02
TİAD'ın yeni başkanı Fatih Varlık oldu

İSTANBUL (AA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (TİAD) yeni başkanı Fatih Varlık oldu.

TİAD tarafından yapılan açıklamaya göre, derneğin 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında yapılan başkanlık seçimlerinde, Fatih Varlık oyların tamamını alarak görevi Hakan Aydoğdu'dan devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİAD Başkanı Fatih Varlık, böylesine önemli bir kuruma başkan seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye takım tezgahları sektörünün hak ettiği yere gelmesi için çalışacaklarını belirten Varlık, "Yeni dönemde ülkemiz ihracatında önemli paya sahip olan imalat sektörlerinde dünya pazarı ile rekabet gücünün artırılması ve nitelikli eleman yetiştirilmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Varlık, bugün takım tezgahlarının Türkiye'nin lokomotif sektörleri için olmazsa olmaz bir nitelik taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu güçle sektörümüzü nasıl tüm paydaşlarıyla daha da geliştiririz diye bakmalı, stratejimizi buna göre kurgulamalıyız. Bu noktada kamu nezdinde pek çok önemli kararın alınmasını sağlayan bir kurum olarak, yeni dönemde de ileri teknoloji üretebilmek için devlet teşvikine ihtiyaç duyan imalatçılarımız için sözcülük yapmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli üretim vurgusunu tüm platformlarda dile getirip, üreticimizin ihtiyaçlarına yönelik teknoloji, eğitim ve tanıtım hizmetleri oluşturarak ulusal ve küresel pazarda rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Hepimizin bildiği diğer bir konu ise sektörümüzde yetişmiş kalifiye personel sorunu her geçen gün derinleşiyor. Bu bilinçle kalkınmanın tek taraflı olmadığına inanıyor, sanayinin sadece erkeklere değil, kadınlara da ihtiyacı olduğunun farkındalığıyla İK süreçlerimizi yönetiyoruz. İş hayatının dışında bırakılan kadınları yetiştirerek, sanayide özellikle imalat alanında istihdam edilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."

Fatih Varlık, TİAD'ın geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği MAKTEK Altın Pergel CNC Torna Tezgahı Tasarım Yarışması'nı gelişerek devam edeceklerini de aktararak, üniversite-sanayi iş birliğine inandıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 11:02
  1. Fatih Varlık
  2. takım tezgahları
  3. TİAD

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